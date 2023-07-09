وزير الكهرباء : سيتم إدخال المجموعة الأولى نهاية أيلول المقبل

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل عن إعادة المجموعة الخامسة في محطة حلب لتوليد الكهرباء للخدمة بعد توقفها لمدة شهرين عن العمل بسبب عدد من الملاحظات بناء على تقييم أداء المجموعة من قبل شركة الكهرباء حيث تم إدخال هذه المجموعة في الخدمة خلال العام الماضي وحالياً وبعد أن تمت معالجة الملاحظات تم إدخالها من جديد للخدمة بطاقة إنتاجية نحو 207 ميغا واط.

وأوضح الوزير خلال جولة إلى محافظة حلب أن المجموعة الأولى التي يتم العمل على إعادة تأهيلها ستكون في الخدمة مع نهاية شهر أيلول المقبل بطاقة إنتاجية مشابهة للمجموعة الخامسة (207) ميغا واط وأن تكلفة المجموعتين وصلت لنحو 124 مليون يورو، في حين سيتم العمل على تأهيل وإصلاح وصيانة بقية المجموعات في المحطة (الثانية والثالثة والرابعة) لإدخالها في الخدمة خلال المرحلة المقبلة بتكلفة تأهيل تصل لحدود 155 مليون يورو.

شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب، ومدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس علي هيفا، ومدير نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية المهندس حسام إسماعيل، ومدير عام شركة الكهرباء بحلب المهندس محمد حاج عمر.

وتؤكد الوزارة في تصريحاتها أنه في الجانب الفني مجموعات التوليد الحالية (العاملة) قادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 بالمئة من حاجة البلد كهربائياً مقدراً أنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4.5 ساعات كهرباء مقابل 1.5 ساعة قطع في مختلف المحافظات والمناطق السورية ومنه فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 50 بالمئة من الطاقة التشغيلية المتاحة لمجموعات التوليد العاملة.



الوطن