القبض على ثلاثة مروجين ومتعاطين في اللاذقية

من خلال البحث والمتابعة عن مرتكبي جـ.رائم الترويج والتعاطي للمواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخ ممكن مورات في اللاذقية بعد نصب الكـ.مين اللازم من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم (طارق.ي),وشقيقه (علي) و(جعفر . ن) وذلك بالشارع العام بحي الدعتور ومصادرة دراجة نـ.ارية مهـ.ربة عائدة لأحدهم تستخدم للتنقل وبتحري ملابسهم عثر على قطع حشيش مخدر.

وبالتحقيق معهم اعترف (طارق) المذكور بترويج وتعاطي مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة مع المقبوض عليهما (علي وجعفر) واللذان اعترفا بما نسب إليهما وشخص آخر متواري وقيامه بإخفاء كفين ونصف من مادة رة ضمن حقيبة سوداء في منزله وبدلالته تم مصادرة مادة الحشيش المذكورة مع بعض قطع الحشيش و( 227 ) حبة كبتاغون مخـ.درة.

مازالت الأبحاث مستمرة عن شريكهم المتواري حتى إلقاء القبض عليه وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية