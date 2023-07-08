نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام في الرياض
نجحت عملية فصل التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” في الرياض، الخميس، بحضور الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة.
وقال “الربيعة”: “استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان”، مشيراً إلى أنه “لا نتوقع له الحياة لأنه غير مكتمل”.
واستغرقت العملية أكثر من 9 ساعات، وشهدت 5 مراحل بمشاركة 26 عضواً من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.
ويبلغ التوأم السوري “بسام وإحسان” من العمر 32 شهراً، ووزنهما معا 19 كيلوغراماً، يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.
وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة العربية السعودية للتوائم الملتصقة، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.
ووصل التوأم السوري إلى الرياض، شهر أيار الماضي، لإجراء عملية الفصل وينحدر “إحسان وبسام” من مدينة إدلب شمال غربي سوريا، نُقلا سابقاً في عام 2021 إلى مستشفى كلية الطب بأنقرة من دون أن تتم لهما العملية.
وتعد التوائم السيامية أو التوائم المتلاصقة حالة يولد فيها توأمان متلاصقان بأجزاء معينة من الجسد، مثل: الرأس، أو الصدر، أو البطن، أو الحوض، أو الأرداف، وتعتبر حالة نادرة جداً.
وأشارت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة الطبية عام 2015 بأن نسبة حدوث هذه الحالة هي 1-2 من كل مئة ألف ولادة.
القناة الاخبارية السعودية
إضافة تعليق جديد