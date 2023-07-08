الجيش الأمريكي يرسل 650 مسلحاً من "قسد" إلى أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام روسية، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل نحو 650 من مسلـحي قوات "قـسد" الموالية لها شرقي سوريا، إلى أوكرانيا، عبر العراق.

وأوضحت تلك الوسائل أن المسلـحين الـ 650 وصلوا إلى أوكرانيا على مدى الأشهر الستة الأخيرة، حيث تم زجّ دفعاتهم المتتالية في جبهات القتال ضد القوات الروسية.

وأضافت أن القوات الأمريكية في سوريا، قامت بافتتاح عدد من المراكز التدريبية في ريفي محافظتي دير الزور والحسكة، بغية تحضير الملتحقين بهذه المعسكرات وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبيل نقلهم إلى جبهات أوكرانيا.

كما كشفت أن القوات الأمريكية قدمت مغريات مادية كبيرة نسبيا للراغبين بالقتال في أوكرانيا، من مسلـحي "قـسد" المدربين أساسا، وقدمت لهم مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل منهم.