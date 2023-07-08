تدمير جميع المخازن المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية في العالم

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم السبت، أن جميع الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم قد تم "تدميرها بشكل نهائي".

وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة: "تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن آخر أسلحة كيميائية من المخزونات المعلن عنها من قبل جميع الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد تم اعتبارها مدمرة".

وأشار البيان إلى أن "آخر مخزون للأسلحة الكيميائية الذي كان لدى الولايات المتحدة تم تدميره بشكل نهائي وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة، 7 تموز 2023، في مصنع التجريب لتدمير المواد السامة في بلو جراس بولاية كنتاكي".

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تماما مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية.

ووفقا للجمعية الأمريكية لمراقبة الأسلحة، كانت الولايات المتحدة تحتفظ بما يقرب من 28,600 طن من الأسلحة الكيميائية في عام 1990، مما يجعلها صاحبة ثاني أكبر مخزون في العالم بعد روسيا.