محادثات ثنائية بين أردوغان وزيلينسكي في إسطنبول

08-07-2023

محادثات ثنائية بين أردوغان وزيلينسكي في إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا "تستحق الانضمام إلى حلف الناتو" وذلك بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعُقدت محادثات ثنائية بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين بإسطنبول مساء يوم الجمعة، واستمرت لحوالي 2.5 ساعة.

وشدد إردوغان على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".

وقال الرئيس التركي إن أنقرة تبذل جهودا لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لفترات أطول بعد انقضاء مدته في 17 تموز.

من جهة آخرى، صرح الرئيس التركي بأنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا في آب المقبل.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...