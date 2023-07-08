محادثات ثنائية بين أردوغان وزيلينسكي في إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا "تستحق الانضمام إلى حلف الناتو" وذلك بعد اجتماع في إسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعُقدت محادثات ثنائية بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين بإسطنبول مساء يوم الجمعة، واستمرت لحوالي 2.5 ساعة.

وشدد إردوغان على ضرورة "عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام".

وقال الرئيس التركي إن أنقرة تبذل جهودا لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لفترات أطول بعد انقضاء مدته في 17 تموز.

من جهة آخرى، صرح الرئيس التركي بأنه يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا في آب المقبل.