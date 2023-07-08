تويتر يختبر خدمة جديدة

يختبر موقع تويتر خدمة جديدة لمستخدميه تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية "الفيديو" عبر الرسائل المباشرة، والتي ستوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق، تسهّل بقاءهم على اتصال مع الأصدقاء.

وستتيح الواجهة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو، من خلال النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاص بالمستخدم.

وعبر إطلاق هذه الخدمة، يواجه تويتر تحديات كبيرة من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى مثل واتساب وإنستغرام وتيليغرام وغيرها.

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التي أحدثها إيلون ماسك، مالك الموقع، مؤخرا على الموقع، لكن في الوقت نفسه، يختبر تويتر أيضا وضع قيود جديدة على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة، مما قد يحصر استخدام هذه الخدمة على فئة محدودة من مشتركي تويتر الأزرق Twitter Blue الذين يدفعون اشتراكات لتلك الخدمة.