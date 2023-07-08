قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض

ذكرت وسائل إعلامية، أن قوات "الدعم السريع" لا تزال تحاصر مدينة الأبيض، المركز الإداري لولاية شمال كردفان جنوبي السودان، من ثلاثة محاور.

ونقلت تلك الوسائل، عن شهود عيان، إن قوات الدعم السريع نهبت البنوك والصيدليات والمنازل في مدينة بارا في الولاية، بعد اقتحامها.

وسبق لمدينة الأبيض أن شهدت اشتباكات متقطعة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه، وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة، منذ اندلاع الحرب.