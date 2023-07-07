احذروا تخزين البطاطا بشكل خاطئ.. وإذا رأيتم البقع الخضراء عليها إياكم أن تتناولوها

احذروا من تخزين البطاطا بشكل خاطئ.. وإذا رأيتم البقع الخضراء عليها إياكم أن تتناولوها، فهذه البقع تشير إلى مادة السولانين السامة فيها.

وحسب ما أعلن خبراء الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك أن، مادة السولانين السامة تتراكم في الخضراوات في حال تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان، لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطا يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمماً خطيراً.

ويشير الخبراء، إلى أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطا حوالى سنة كاملة، ولكن مع ذلك من الأفضل تناولها طازجة «3-4 أشهر بعد جمع المحصول»، ويجب شراء البطاطا الصلبة التي من دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء، لأن هذا يشير إلى أنها عملياً قديمة وخالية من الفيتامينات.

ووفقاً للخبراء، يجب أن تكون قشور البطاطا ناعمة من دون خشونة، ويفضل اختيارها متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطا الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم. البطاطا المحتوية على نسبة عالية من النشاء تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فهي أفضل للقلي، ويمكن تحديد نسبة النشاء في البطاطا عن طريق تقطيعها إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما، فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشاء.

ويشير الخبراء إلى أن لون البطاطا مختلف، فمثلاً البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشاء، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات، و يشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.

ومن جانبها توصي الدكتورة يوليا زوتوفا اختصاصية طب الأطفال بعدم إطعام الأطفال البطاطس المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

وكالات