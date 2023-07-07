الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

أعلنت الجزائر، الخميس، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العـ.ـدوان الإسـ.ـرائيلي الأخير.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، جاء فيه: "قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إثر الاعتـ.ـداء الهمـ.ـجي الإجـ.ـرامي الذي شنته قوات الاحتـ.ـلال الصهـ.ـيوني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية".

وأضاف أن "الاعتداء خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل وألحق دماراً في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثاً عن ملاجئ آمنة".

وأعرب البيان عن تضامن #الجزائر الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

والاثنين، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة نحو 120 آخرين، فضلاً عن خسائر كبيرة بالبنية التحتية.

وكانت محافظة جنين قد كشفت الأربعاء عن دمار أكثر من 80% من منازل مخيم جنين، إضافة إلى إتلاف شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف بشكل كامل، محذرة من تردي الوضع الإنساني للآلاف من الأهالي في المخيم.