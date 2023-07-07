وفاة 16 شخصاً جراء حادث سير على طريق حمص تدمر

07-07-2023

وفاة 16 شخصاً جراء حادث سير على طريق حمص تدمر

توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وذكر العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.

وبين المودي أنه بعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث.

 


سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...