وفاة 16 شخصاً جراء حادث سير على طريق حمص تدمر

توفي فجر اليوم ستة عشر شخصاً، جراء حادث سير على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.

وذكر العميد مهذب المودي مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.

وبين المودي أنه بعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث.



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