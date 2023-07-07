فرنسا: ناصر الخليفي متهم بخطف وتعذيب جزائري في قطر

أقدمت الشرطة الفرنسية الأربعاء على تفتيش منزل رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، على خلفية تحقيق يتهمه بخـطف وتعذيب رجل أعمال جزائري في قطر، وفق وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في النادي للوكالة إن "القضاء الفرنسي حصل على معلومات إضافية، وتمّ التعامل بشكل كامل وشفافية منذ البداية"، فيما لم يعلّق أحد محامي الخليفي على استفسار الوكالة.

وجاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية في إطار تحقيق فُتح نهاية كانون الثاني، بعدما قدّم رجل أعمال جزائري يدعى طيب بن عبد الرحمن (42 عاماً) شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني على الخليفي.

في هذه الشكوى، أكد بن عبد الرحمن توقيفه في كانون الثاني 2020 في قطر حيث استقر قبل ذلك بثلاثة أشهر لممارسة نشاطاته الترويجية للبلاد.

وهو يقول إنه احتجز لمدة 6 أشهر واستجوبه رجال أمن محليون في قطر بشأن وثائق يملكها من شأنها توريط الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان.

وقال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية ثم أُذن له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في تشرين الثاني 2020 بعد توقيع اتفاق سرّي تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق التي تدين الخليفي.

في المقابل، أعلن محامو ناصر الخليفي في نيسان عزمهم على إقامة دعوى تشـهير على رجل الأعمال الجزائري وفق فرانس برس.