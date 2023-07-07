فاغنر تنشر إعلانا لتوظيف مترجمين !

نشرت مجموعة فاغنر المسلحة الروسية إعلاناً لتوظيف مترجمين باللغتين العربية والفرنسية، وفق ما نقلت "يورو نيوز" عن موقع "سايت" الأمريكي.

وقالت المجموعة عبر قناة تابعة لها على تلغرام "مطلوب متخصصين في الترجمة" باللغتين العربية والفرنسية، بحسب "سايت".

وتضمن الإعلان تقديم تعويض مالي لائق ومحترم وتأمين أفضل التجهيزات، إضافة إلى "فرصة لرؤية العالم والحصول على حمام شمس صحي".

يأتي ذلك في وقت يسود الغموض بشأن وضع الشركة الخاصة ورئيسها يفغيني بريغوجين بعد التمرد الفاشل في روسيا.

وخلال اليوم السابق أثيرت معلومات عن استمرار تواجد قائد فاغنر في روسيا، لدى سؤال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن الأمر.

وردّ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو "لا تتابع" تحركات بريغوجين في سياق الردّ على مكان تواجد قائد المجموعة المتمردة.

وكانت المجموعة الخاصة عقدت اتفاقاً مع الحكومة الروسية للانتقال إلى بيلاروسيا، وتخيير مقاتليها بين الانضمام للقوات الروسية أو الانتقال مع قائد المجموعة إلى بيلاروسيا.

وحتى الآن يبقى الغموض الأكبر حول مستقبل المجموعة ووضعها في روسيا، ومصير يفغيني بريغوجين منذ تمرده الذي استمر أقل من أربع وعشرين ساعة في حزيران الماضي، قبل أن ينهيه باتفاق وساطة من بيلاروسيا.