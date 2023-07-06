العلاح بالرمال الحارة، من أنواع الطب البديل، عرفه الفراعنة منذ القدم، وما زال رائجاً حتى اليوم خصوصا عند اهل البادية والقرى والمناطق الريفية. ويقوم هذا العلاج على دفن الجسم بالرمال الحارة. ولكن ما هي فوائد هذا العلاج ومحاذيره؟

فوائد العلاج بالرمال الحارة

انّ الاستحمام في الرمال الحارة يمكن ان يكون علاجاً طبيعياً للعديد من الآلام المزمنة مثل أمراض الأعصاب والروماتيزم وآلام الظهر والعضلات والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية كالصدفية والبهاق. وأيضاً يُعتبر مناسباً لمن يعانون قصور الشرايين والسمنة الزائدة، اضافة الى قدرة الرمال على تنشيط الدورة الدموية.

وتحتوي الرمال على نسبة من المعادن الطينية التي تساعد على تخليص الجسم من السموم، وتحفيز الجهاز المناعي.

محاذير العلاج

بالرغم من الفوائد العديدة، الا انه يجب الحذر، قبل الخضوع لمثل هذا العلاج، من وجود تسلخات أو تقرحات أو جروح غير ملتئمة على جسم المريض.

فضلاً عن ذلك، يوجد العديد من الأمراض التي تجعل الشخص غير قادر على تحمّل الرمال الساخنة، كالمصابين بامراض القلب والضغط، ولمن يعانون من سرعة النزيف أو القرح أو الفشل الكلوي. وهي غير مناسبة كذلك لكبار السن وغير القادرين على الحركة والمشي.

طريقة العلاج

يحتاج المريض الى جلستين من الدفن يومياً، حيث تتراوح درجة حرارة الرمال ما بين 25 الى 35 درجة مئوية. ويتناول في تلك الفترة كميات كبيرة من السوائل والعصائر لتجنّب الاصابة بالجفاف. وتتراوح المدة اللازمة للعلاج مابين10 الى 15 دقيقة.

ويلتزم المريض خلال فترة العلاج بارشادات معينة كعدم التعرض لتيارات هوائية مباشرة، والابتعاد عن أجهزة التكييف.

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