15 ملايين مشترك خلال 9 ساعات.. "قاتل تويتر" هل ينهي زمن العصفور الأزرق؟

بعد أشهر من تبادل المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا لانتقادات لاذعة، وجه مارك زوكربينغ الرئيس التنفيذي للعملاقة ميتا، ضربة إلى إيلون ماسك مالك شركة تويتر، عرفت باسم "قاتل تويتر" كنايةً عن الخدمة الجديدة "ثريدز" المصاحبة لانستغرام وهي خطوة من شأنها تهديد بقاء تويتر.



وحقق تطبيق "ثريدز" الذي اطلق، أمس الأربعاء، 15 ملايين مشترك في غضون 9 ساعات، فكتب زوكربيرغ في أول منشور له على التطبيق الجديد، "فلنفعل ذلك. مرحبا بكم في ثريدز".

ويشبه التطبيق الجديد تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، ولكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.



ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف، وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، وفقا لمنشور لشركة "ميتا".



وقال المنشور إن التطبيق متاح في أكثر من 100 دولة على كل من متجر تطبيقات آب ستور الخاص بآبل ومتجر غوغل بلاي.

