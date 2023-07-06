3 وفيات و41 حادثاً مرورياً بـ حماة الشهر الماضي

بيَّن رئيس فرع المرور بحماة العميد وليد العجيلي أن 41 حادثاً مرورياً وقعت بحماة خلال شهر حزيران الماضي، وكان عدد الوفيات 3 أشخاص.

وأوضح أن 33 حادثاً منه اكتشف مسببوها، فيما بلغ عدد المخالفات التي نظمت بها ضبوط 4078 مخالفة، وعدد الآليات التي حجزت 53 والدراجات النارية 98، والآليات التي أذيع البحث عنها 12 آلية.

ولفت العجيلي إلى أن سائقي المركبات العامة والخاصة ارتكبوا الشهر الماضي ، نحو 2026 مخالفة خطرة.

منها 796 تجاوز إشارة ضوئية ، و 246 مرور باتجاه ممنوع ، و 304 استعمال الجوال أثناء القيادة ، و 272 وضع ما يحجب الرؤية ، و 57 تسيير دراجة نارية من دون لوحات ، و 209 مخالفة سرعة زائدة ، و 28 مخالفة للمبيت بالشارع العام ، و 45 مخالفة تركيب أجزاء إضافية بالمركبة ، و و3 للقيادة الرعناء ، و 1 للقيادة بحالة السكر العلني .

وأما إجازات السوق التي منحها الفرع للمواطنين ، فبلغت 1839 إجازة ، منها 37 زراعية ، و 12 للعجزة ، و 1236 خاصة ب ، و 527 عامة بكل فئاتها ، 14 أشغال ، و 13 دراجة.