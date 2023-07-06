الكهرباء "لمعة" كل 12 ساعة في اللاذقية.. أين وعود تشغيل محطة الرستين؟

يشكو مواطنون في اللاذقية من ازدياد ساعات التقنين في المحافظة خلال الأسبوع الجاري مع اشتداد حرارة الصيف لتصل إلى 23 ساعة في اليوم الواحد بمعظم المناطق، إذ يتم الوصل لمدة لا تتجاوز 10 دقائق خلال فترة الوصل التي كانت في الأسابيع الماضية تتراوح بين 30 – 45 دقيقة مقابل مدة قطع تتراوح بين 6 - 7 ساعات على مدار اليوم.

ويعاني معظم المواطنين في اللاذقية من تذبذب التيار عند وقت وصل التيار ليأتي بمعدل "لمعة" فقط وتنقطع بعدها الكهرباء حتى فترة الوصل الأخرى أي تستمر فترة الانقطاع لمدة 13 ساعة متواصلة في كثير من الأحياء خاصة الشعبية ضمن المدينة وريفها.

وذكر أحد المواطنين أن الكهرباء باتت شبه معدومة في اللاذقية بعد فترة عيد الأضحى، متسائلاً عن سبب هذه المعاناة وتبخر وعود الجهات المعنية حول موعد تشغيل محطة الرستين الكهربائية الذي كان مع نهاية حزيران الماضي، مع الإشارة حينها إلى تحسن تدريجي في الكهرباء خلال الصيف الحالي، وما حدث هو العكس تماماً.

وعبّر مواطنون عن استيائهم جراء الوعود التي جعلتهم يتفاءلون خيراً ويملؤون ثلاجاتهم بالمؤونة من فول وبازلاء، إلا أن عدم تنفيذ الوعود بتحسين الواقع الكهربائي رمى بها إلى حاويات القمامة!.

مصدر في شركة الكهرباء أكد أن زيادة ساعات التقنين يعود لتخفيض مخصصات المحافظة من الطاقة، علماً أن زيادة التقنين تقتصر حالياً على الفترات النهارية أوقات الذروة ويتم وصل التيار مساء وفق نظام التقنين المعتاد.

وذكر المصدر أن سبب القطع بداية فترات الوصل يعود لنظام الحماية الترددية الذي يؤدي للفصل عند زيادة الحمولات على الشبكة.

وللاستفسار عن موعد تشغيل محطة الرستين، ذكر مصدر في مشروع تنفيذ المحطة لـ"الوطن"، أن التصريحات حصرياً من وزارة الكهرباء في دمشق، وعند محاولة "الوطن" التواصل مع مكتب الوزير الإعلامي لم تتم الإجابة حتى ساعة إعداد المادة!.

يشار إلى وزير الكهرباء غسان الزامل وخلال زيارته محطة الرستين برفقة رئيس الحكومة حسين عرنوس في الثامن من الشهر الماضي، كان قد أكد لـ"الوطن"، أن أنه خلال نهاية شهر حزيران سيتم وضع المجموعة الغازية الأولى لمحطة كهرباء الرستين بالخدمة، مبيناً أن المجموعة الأولى نسبة إنجازها ١٠٠% والثانية ٩٨% حتى تاريخه، وهي نسب جيدة في تنفيذ أعمال المحطة عل أن تدخل بالكامل ضمن الخدمة مطلع العام المقبل، كما ذكر في ذلك الوقت.

الوطن