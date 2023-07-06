ما هي قدرات الجيش السوري في 2023؟

يصنّف الجيش السوري في المرتبة رقم 64 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويحتل المرتبة الـ26 بين أقوى الجيوش الآسيوية في 2023.

كما يصنّف الجيش السوري في المرتبة الـ8 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

ما هي القدرات البشرية للجيش السوري؟

يقدر عدد سكان سوريا بنحو 21.5 مليون نسمة وتحتل المرتبة الـ60 عالميا من ناحية الكتلة السكانية، التي تضم نحو 14 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.

ويصلح للخدمة العسكرية في سوريا نحو 12 مليون نسمة، ويقدر عدد من يصلون سن التجنيد سنويا بـ 604 آلاف فرد تقريبا.

يصل عدد جنود الجيش السوري لـ 150 ألف جندي بينهم 100 ألف جندي عامل و50 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.

ما هي حجم القوة الجوية للجيش السوري؟

تصنف القوات الجوية السورية في المرتبة الـ27 عالميا بـ453 طائرة حربية تضم:

208 مقاتلات.

18 طائرة هجومية.

5 طائرات نقل عسكري.

67 طائرة تدريب.

153 مروحية بينها 27 مروحية هجومية.

ما هي أسلحة القوات البرية السورية؟

يضم عتاد القوات البرية السورية 5 أسلحة رئيسية تشمل الدبابات والمركبات العسكرية والمدفعية الذاتية الحركة والمقطورة إضافة إلى راجمات الصواريخ.

الدبابات: تمتلك سوريا ألفين و616 دبابة وتصنف في المرتبة الـ9 عالميا بين أضخم قوات الدبابات في العالم.

المركبات العسكرية: تمتلك سوريا 41 ألفا و148 مركبة عسكرية متنوعة وتصنف في المرتبة الـ22 عالميا.

المدفعية الذاتية الحركة: تمتلك سوريا 319 مدفعا وتصنف في المرتبة الـ20 عالميا.

المدفعية المقطورة: تمتلك سوريا 3 آلاف و225 مدفعا مقطورا يجعلها في المرتبة الـ6 عالميا في هذا السلاح.

راجمات الصواريخ: تمتلك سوريا 669 راجمة صواريخ تجعلها في المرتبة الـ9 عالميا.

ويمتلك الجيش السوري أسطولًا حربيًا يصنف في المرتبة رقم 51 عالميا بـ 43 وحدة بحرية، بينها 33 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام بحرية.

ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش السوري بملياري دولار، ويمتلك قوة دعم لوجيستي تضم شبكات ضخمة من الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى 90 مطارا و3 موانئ كبرى.

ويشارك الجيش السوري في المناورات المشتركة مع الجيش الروسي على الأراضي السورية اعتبارا من اليوم، الـ 5 من يوليو/ تموز الجاري، وتستمر على مدى 6 أيام.

ومن المقرر أن تتضمن المناورات المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي بالتعاون مع قوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية المعادية.



سبوتنيك