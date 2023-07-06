مكتب نتنياهو يعلن اختطاف «باحثة إسرائيلية» في العراق

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جماعة مسـلحة عراقية اختـطفت "الباحثة الإسـرائيلية-الروسية" إليزابيث تسوركوف في العاصمة بغداد، قبل 4 أشهر، حسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأفاد مكتب بنيامين نتنياهو في البيان بأن "الباحثة الإسـ.ـرائيلية لا تزال على قيد الحياة، ونُحمّل العراق المسؤولية عن مصيرها وسلامتها، بعد أن اختطفتها مجموعة مرتبطة بإيران منذ أشهر".

وخلص البيان إلى أنه "يتمّ التعامل مع الحدث من قبل السلطات المختصة، مع القلق على سلامة إليزابيث تسوركوف".

وبحسب وسائل إعلام متابعة للحدث، فإن "تسوركوف" كانت دخلت #العراق بجواز سفرها الروسي قبل أشهر، وبمبادرة منها بحجة أنها تعمل "لصالح أطروحة دكتوراه وبحث أكاديمي" نيابة عن جامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام أن "الباحثة" كانت زارت العراق عدة مرات، وفي سنة 2019 كتبت من الموصل مقالاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يتحدث عن الوضع في العراق بشكل عام، وإقليم كردستان العراق بشكل خاص.

ويتم التعريف أيضاً بـ "تسوركوف" على أنها "باحثة متخصصة بشؤون #سوريا والشرق الأوسط"، ولها عدة مقالات في صحف أمريكية عن الوضع السوري منذ بداية الحـ.ـرب عام 2011، كما كان لها نشاطات لصالح جماعات من "المعارضة السورية".

من جانبهم، أعاد ناشطون نشر تغريدات لـ "#تسوركوف"، تؤكد فيها مشاركتها في حـ.ـرب تموز 2006 على لبنان، في حين قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "تسوركوف" خدمت في جيش الاحتـ.ـلال حتى عام 2006، قبل أن تصبح مساعدة لـ "نتان شيرانسكي"، الذي كان عضواً في "الكنيست الإسرائيلي