مواجهة جوية روسية - أمريكية في سماء سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن مسيّرات أمريكية انتهكت 5 مرات المجال الجوي لمنطقة تدريبات عسكرية سورية روسية مشتركة، وأنه تم تسجيل 12 انتهاكاٍ لمسيرات "التحالف الدولي" في المجال الجوي لمنطقة التدريبات.

وأشارت الوزارة إلى أن ن موسكو غير مسؤولة عن الرحلات غير المنسقة للمسيرات الأمريكية بأجواء سوريا.

في المقابل ردت القيادة المركزية الأمريكية على البيان الروسي، بالقول إن "طائرات عسكرية روسية انخرطت في سلوك "غير أمن غير مهني" مع 3 مسيرات "إم كيو -9" في أجواء سوريا" ما دفع بالطائرات الأمريكية إلى إجراء "مناورات مراوغة".

وأرفقت القيادة الأمريكية البيان بفيديو "للمواجهة"، وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، إن "استمرار القوات الروسية في إظهار سلوك غير آمن وغير احترافي في الجو. وانتهاكها المنتظم لتدابير عدم تضارب المجال الجوي المتفق عليه، يزيد من خطر التصعيد أو سوء التقدير".

ويأتي الحدث متزامناً مع بدء تدريبات عسكرية روسية - سورية مشتركة في شمال سوريا، بالتوازي مع تدريبات مشابهة تجريها الولايات المتحدة مع ميليشيا "قسد"، ما يؤكد أن الأجواء تتجه إلى التسخين بين موسكو وواشنطن في سوريا، وفق مراقبين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أمس الأول الثلاثاء، إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ في سوريا أمس الأربعاء، وتستمر ستة أيام.

وجاءت التدريبات الروسية بعد يومين من اتهام مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، في بيان، الولايات المتحدة بـ"الاستعداد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري".

وقال البيان إن نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية جيمس ميلوي، يقود أنشطة تنظيم "داع/ش" في جنوب سوريا، وأنه سلّم التنظيم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأميركية الواقعة في المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي.