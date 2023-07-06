مسؤول أمني أمريكي : زينلينسكي فقد السيطرة على جيشه!

في واقع جديد، من الممكن أن يؤثر في اتجاهات ومدة ومصير الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسئول استخباري، بأن وكالة المخابرات المركزية لا تستبعد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا يسيطر بشكل كامل على الجيش.

وحسب مجلة "نيوزويك"، قال المسؤول الاستخباراتي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "إن وكالة المخابرات المركزية قد توصلت إلى استنتاجين، إما أن زيلينسكي ليس لديه سيطرة كاملة على قواته العسكرية، أو أنه لم يكن يرغب في معرفة بعض الإجراءات".

وأشار المسؤول المذكور إلى أن وكالة المخابرات المركزية لم تكن لديها أي معلومات مسبقة عن هجوم جسر القرم أو الهجوم العسكري اللاحق على مطار إنجلز. وفي الوقت نفسه، تقوم الوكالة بالتحقيق في أصل الهجوم على جسر القرم.

من جانب آخر، لفتت المجلة الأمريكية إلى أن جميع المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تحصل عليها المخابرات الروسية أيضاً.

ونقلت المجلة عن ضابط استخبارات، بأن الولايات المتحدة حددت عملاء المخابرات الروسية في الحكومة والجيش الأوكرانيين.

وأشار إلى أن أنشطة ضباط المخابرات الروسية سجلت في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية.

في المقابل، أوضحت "نيوزويك"، أن هناك أنشطة استخباراتية أمريكية في المنطقة، حيث تستخدم وكالة المخابرات المركزية "بولندا" كمركز تتواصل من خلاله مع عملائها في روسيا وأوكرانيا.

هذه التقارير تأتي في سياق تنفيذ القوات الأوكرانية لهجوم مضاد في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الشرق، وسط معلومات في صحف ألمانية عن فشل المرحلة من الهجوم الأوكراني المضاد، بسبب استعداد الجيش الروسي الجيد، وتغيير استراتيجيات الدفاع لديه.