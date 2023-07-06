"دمار كارثي" في جنين بعد العدوان الإسرائيلي

كشفت محافظة جنين عن حجم الأضرار التي خلفها العـدوان الإسـ.ـرائيلي الأخير على المدينة ومخيمها، محذرة من تردي الوضع الإنساني للآلاف من الأهالي جراء استهداف الاحتلال للبنية التحتية.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إن نحو 90% من الشوارع في المخيم تم تدميرها، كما تمّ إتلاف شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بشكل شبه كامل بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لمدة يومين.

وأضاف كمال أبو الرب في تصريحات تلفزيونية الأربعاء أن العملية العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً بنحو 80 % من منازل مخيم جنين، وتراوحت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي وحرق وتخريب وإتلاف للممتلكات.

من جهته، وصف رئيس بلدية جنين نضال عبيدي حجم الدمار داخل المخيم بالكارثي، مشيرا إلى أن البنية التحتية في المخيم دمرت بالكامل، وانقطعت الكهرباء ومياه الشرب والهواتف الأرضية كما تضررت شبكة الصرف الصحي.

واحترقت عشرات المركبات وتحول بعضها إلى كومة من حديد على جنبات الطرق التي أصبح السير فيها مشياً على الأقدام أمراً صعباً.

وأفاد عدد من الأهالي الذين أجبرتهم قوات الاحـ.ـتلال على ترك منازلهم ولجؤوا إلى المستشفيات، بأن اعتداءات جيش الاحتـ.ـلال لاحقتهم أيضاً داخل المستشفيات التي ظنوا أنها ستكون ملاذاً آمناً لهم.

من ناحية أخرى، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن إن أكثر من 500 عائلة في جنين غادرت منازلها، وإن قطاع الصحة في المدينة يعمل في ظروف هشة واستثنائية.

كما ذكر أن القوات الإسرائيلية هاجمت خلال عدوانها على المدينة 3 مستشفيات، مؤكداً أن الموارد المالية المخصصة للمستشفيات غير كافية وأنه من اللازم ضمان وجود المعدات اللازمة فيها.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر الاثنين الماضي عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين ومخيمها، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، لاستهداف فصائل فلسطينية، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة نحو 120 آخرين.