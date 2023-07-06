06-07-2023
الإمارات أكثر الدول العربية جذبا للاستثمار الاجنبي
احتلّت الإمارات المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية جذباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022 بقيمة بلغت 22.7 مليار دولار، وبارتفاع 10% مقارنة بـ 2021، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"
جاءت مصر في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة 123% على أساس سنوي، و السعودية المرتبة الثالثة بتدفقات 7.9 مليار دولار، بانخفاض 59% مقارنة بـ 2021
وقد شهدت السعودية في عام المقارنة 2021 صفقة بيع أرامكو 49% من أصول "خطوط أنابيب أرامكو" بمبلغ 12.4 مليار دولار
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