السعودية توافق على طلب سوري.. ماذا في التفاصيل ؟!

كشف المدير العام لمؤسسة الطيران المدني في سوريا باس منصور، عن موافقة المملكة السعودية على طلب سوري يتضمن إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.

وأكد “منصور” في تصريحات صحفية ، أن العملية بانتظار إتمام شركتي “الطيران السورية وأجنحة الشام” استعدادهما لبدء التشغيل وعودة الرحلات.

وأشار مدير الطيران المدني إلى أن “منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها”.

وباشرت مؤسسة الطيران العربية السورية بتجهيز مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض. ونقلت عن مصدر في المؤسسة أن الرحلات ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية.

وحسب تصريحات المسؤول السوري فإنه في حال عودة الرحلات الجوية بين #سوريا والسعودية سيتم تنشيط الرحلات مع باقي الدول العربية باتجاه دمشق، وسيشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية.

وفي 11من شباط الماضي، طلب الهلال الأحمر السعودي، الإذن من دمشق بهبوط طائرة مساعدات في مطار العاصمة السورية الدولي، مقدَّمة إلى الشعب السوري المتضرر من الزلزال وأُعطر الهلال الموافقة من دمشق.

وأكد “منصور” مباشرة إحدى شركات الطيران بتسيير رحلات الطيران المدني بين دمشق والعاصمة اليونانية أثينا خلال الأسبوع الماضي.

وبيّن منصور، أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدورف في ألمانيا وستوكهولم في السويد.. وبمعدل رحلة أسبوعياً بشكل أولي، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات في حال زيادة الطلب من المسافرين.