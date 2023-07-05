تصدير نحو 600 طن بندورة يوميا

بعد ارتفاع كبير شهدته أسعار الخضر والفواكه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، نتيجة نقص كميات المواسم الواردة إلى سوق الهال خلال عطلة العيد، عادت الأسعار لتشهد انخفاضاً ملحوظاً وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الأيام القادمة.

رئيس لجنة مصدري الخضر والفواكه محمد العقاد أكد بأن أسعار الخضر بدأت بالانخفاض حيث سجل سعر كيلو البندورة بين 500- 1200 ليرة في سوق الهال بعد أن وصل إلى 4 آلاف ليرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وسعر كيلو الخيار بين 1500 إلى 3 آلاف، بعد أن وصل سعره في أول أيام العيد حتى 6000 ليرة، متوقعاً مزيداً من الانخفاض بالأسعار في الأيام القادمة.

و أوضح العقاد بأن سبب ارتفاع سعر الليمون يعود لانتهاء موسمه، ولكن سعره سينخفض الشهر القادم مع نضج موسم الليمون الماير.

وشدد العقاد على أن موسم البندورة في ذروته في محافظتي درعا وطرطوس(بانياس) حيث يكفي حاجة الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الفائض، ويومياً تستهلك السوق المحلية نحو 600 طن، ويتم تصدير الكمية نفسها إلى العراق ودول الخليج.

كما أن التصدير مستمر بالنسبة لموسم البطاطا بنحو 250 طناً يومياً، بينما يبلغ سعره في الأسواق 1500 وخلال العيد تجاوز سعره الـ 3 آلاف ليرة.

وفيما يخص أسعار الفواكه أكد العقاد بأن الاستهلاك المحلي حالياً يتركز على البطيخ الأحمر والأصفر، حيث يشهد سوق الهال وصول سيارات كبيرة من المادتين على مدار الساعة وكافة كميات الإنتاج قادمة من محافظة درعا.

أما الأنواع الأخرى من الفواكه، فيتم تصديرها، ويتراوح سعر كيلو الكرز بين 8 آلاف إلى 12 ألف ليرة، والخوخ بين ألفين إلى 4 آلاف ليرة والدراق بين 4 إلى 10 آلاف ليرة، ويتم تصدير 10 برادات فواكه يومياً إلى العراق ونحو 15 براداً إلى دول الخليج، وأرجع العقاد سبب ارتفاع سعر الموز إلى وقف إجازات الاستيراد، والكميات الموجودة حالياً جميعها من لبنان.

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