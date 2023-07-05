موسم الحرائق يبدأ في طرطوس.. كيف ستتم مواجهته ؟!

شهدت الأيام الماضية تصاعد وتيرة اندلاع الحرائق في المناطق الريفية من محافظة طرطوس تزامناً مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، التي أعلنت عن بدء موسم الحرائق في المنطقة الساحلية.

وخلال الأيام الماضية اعلن فوج إطفاء طرطوس أنه تمت السيطرة على العديد من الحرائق الزراعية في كافة المناطق.

حيث تم إطفاء حريق زراعي في مدينة بانياس بجانب المقبرة بمساحة ١٥ م٢ ، شمل أشواك وأعشاب، وحريق على اتستراد بانياس طرطوس بمساحة حوالي ٥٠٠ م٢، عبارة عن أشواك وأعشاب، وتم إطفاؤها من قبل شعبة حراج بانياس والأهالي.

كما تم إطفاء حريق زراعي في قرية رأس النبع بمساحة حوالي ٢٠٠ م٢، من قبل شعبة حراج بانياس، وكان الحريق عبارة عن أشواك و أعشاب وأشجار زيتون.

وتم السيطرة على حريق قصب وأشواك وأشجار كينا على اتوستراد حمص طرطوس جانب نفق يحمور مساحة ٣٠٠ متر.

هذا وشارك المجتمع الأهلي والمحلي رجال إطفاء الحراج بإخماد العديد من الحرائق.