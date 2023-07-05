أخر الإحصاءات.. نحو 16 مليون رأس عدد الثروة الحيوانية في سورية

أكدت مصادر خاصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي انتهاء الجولة الإحصائية الرابعة، واعتماد أعداد الثروة الحيوانية “الأبقار – الأغنام – الماعز – الجمال” في المناطق الآمنة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام سيتم اعتمادها رسمياً في عملية توزيع المقنن العلفي اعتباراً من الدورة العلفية القادمة.

(الدورة الحالية تنتهي في ٣٠ من الشهر الحالي)

وأضافت المصادر أن أعداد قطيع الأبقار وصل إلى 584 ألف رأس، والأغنام 13 مليوناً و900 ألف رأس، والماعز مليون و500 ألف رأس، والجمال 13،4 ألف رأس، مشيرة إلى أن الجولة الإحصائية الرابعة تم تنفيذها من قبل الفنيين في مديريات الزراعة في المحافظات وفق العدد الفعلي.

وبينت أن الوزارة قامت بإعداد قوائم خاصة بالمربين الوافدين من محافظات أخرى بالتنسيق مع محافظاتهم الأصلية، تمهيداً لإدراج حيازاتهم فعلياً في الجداول الإحصائية.

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