تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة لمدة 6 أيام

نقلت وكالات أنباء روسية عن الأدميرال أوليج جورينوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله يوم الثلاثاء إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية ستبدأ في سوريا يوم الأربعاء وتستمر ستة أيام.

وقال للصحفيين: "ستبدأ المناورات الروسية السورية المشتركة على الأراضي السورية اعتبارا من 5 تموز الجاري، وتستمر 6 أيام.

وبحسب رئيس المركز الروسي، من المخطط "العمل على المسائل المتعلقة بالتحركات المشتركة للطيران ووسائل الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية بغرض صد الهجمات الجوية".