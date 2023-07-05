بوتين: 80% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تنفذ بالعملتين الروسية والصينية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن أكثر من 80% من التجارة بين روسيا والصين تتم بالعملتين الروسية "الروبل" والصينية "اليوان".

بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون ملتزمة بقوة ببناء نظام عادل ومتعدد الأقطاب

وقال بوتين في اجتماع قمة عقد عبر الفيديو للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO): "يتم بالفعل تنفيذ أكثر من 80% من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية بالروبل واليوان".

وفيما يتعلق بتجارة روسيا مع دول منظمة شنغهاي للتعاون، أشار الرئيس الروسي إلى أن حصة التعاملات بالروبل دول المنظمة تجاوزت 40%.

وقال إن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة ازدادت بأكثر من الثلث العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 263 مليار دولار، وأضاف أنه "في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام زادت (التجارة بين روسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون) بنسبة 35% أخرى".

وتعمل روسيا منذ سنوات على تعزيز التجارة بالعملات الوطنية مع الصين، وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو في منتصف 2022 زادت روسيا من تعاملاتها الخارجية بالعملات الوطنية.

المصدر: نوفوستي