الليرة التركية تنزلق إلى مستوى قياسي جديد

انخفضت الليرة التركية 0.5%، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، مواصلةً خسائرها المستمرة منذ انتخابات أيار الماضي.

وتراجعت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969، الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي.

وهبطت قيمة العملة أكثر من 28% هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر أيار الفائت.

ومنذ أسبوعين، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان إنه “سيذهب إلى أبعد من ذلك”.

وجاءت هذه الخطوة بعد تيسير نقدي على مدى سنوات، انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع واحد إلى 8.5% من 19% في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.