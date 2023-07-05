القبض على عصـ.ابة انتحلت صفة أمنية لسلب الحوالات المالية بطريقة غير قانونية في حلب

وردت معلومات إلى قسم شرطة حلب الجديدة في حلب بوجود عصـ.ابة تقوم بعمليات سلـ.ب مبالغ مالية كبيرة من عدة أشخاص ولا يقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم شكوى كون المبالغ المالية يتم سلـ.بها أثناء عملهم في الحوالات المالية بطريقة غير قانونية.

من خلال المتابعة وتقصي المعلومات تمكن القسم المذكور من معرفة هوية الأشخاص وإلقاء القبض على ثلاثة منهم ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتشكيل عصـ.ابة سلـ.ب منتحلين صفة أمنية والتنسيق مع أشخاص آخرين يعملون في الحوالات المالية يقومون بتزويدهم بالمعلومات والتوقيت الذي سيتم فيه تسليم المبالغ المالية ، واعترفوا بارتكابهم العديد من عمليات السلـ.ب منها :

● سلـ.ب ( 295.000.000 ) مئتين وخمسة وتسعين مليون ل. س وجهاز خليوي من شخص أثناء ذهابه لأحد البنوك وتسليم المبلغ المذكور قيمة رصيد للخطوط الخليوية.

● سلـ.ب ( 35.000.000 ) خمسة وثلاثين مليون ل. س وجهاز خليوي من شخص بالقرب من دوار أبوفراس مدخل مدينة حلب.

● سلـ.ب ( 14.000.000 ) أربعة عشر مليون ل. س وجهاز خليوي من شخص في محلة صلاح الدين.

● سلـ.ب ( 2.000.000 ) مليوني ليرة سورية وجهاز خليوي من شخص في محلة الحمدانية.

كما تم حجز سيارتين نوع (سابا) ومصادرة كمية من مادة الحشيش المخـ.در ومسـ.دس حـ.ربي كانوا يستخدموهم أثناء عمليات السلـ.ب بالإضافة لجهاز خليوي مسلـ.وب تم استرداده.

ومن خلال المتابعة والبحث للتوصل إلى الأشخاص المسلـ.وبين تمكن قسم شرطة حلب الجديدة من التوصل إليهم وتبين أنهم يعملون بالحوالات المالية الداخلية والخارجية بطريقة غير شرعية واعترفوا بتعرضهم لعمليات السلـ.ب من قبل المقبوض عليهم السابق ذكرهم وأنهم يستخدمون سيارتين نوع (سابا و داسيا) أثناء عملهم في تسليم واستلام الحوالات المالية تم حجزهما أصولاً.

تم تنظيم الضبط اللازم ، ولا تزال الأبحاث جارية عن باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية