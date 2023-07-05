وزارة السياحة: مليون سائح في النصف الأول من العام.. وأرباح بلغت أكثر من 7 مليار ليرة

كشفت وزارة السياحة عن وجود زيادة في عدد القادمين، لنهاية الشهر السادس من عام 2023، بنسبة 37% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ عدد السياح حوالي مليون قادم منهم 880 ألف قادم عربي، و120 ألف أجنبي، منهم 96 ألف زائر للمواقع المقدسة، مشيرة إلى أن أكثر الجنسيات العربية المتواجدة هي اللبنانية، العراقية، البحرينية، والأردنية، في حين تصدرت الجنسيات الروسية، الباكستانية، الإيرانية والهندية فئة السياح الأجانب.

وأضافت الوزارة أن هناك زيادة في عدد النزلاء العرب والأجانب بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء حوالي 120 ألف نزيل منهم 100 ألف عربي و20 ألف أجنبي، كما بلغت إيرادات الفنادق العائدة للوزارة 38.5 مليار بإجمالي ربح 7.5 مليار ليرة سورية، في حين بلغت إيرادات فندق "فورسيزنز" الذي تساهم فيه وزارة السياحة ومحافظة دمشق، 56.269 مليار ليرة لنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 29.501 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.

وحول أرباح الشركات التابعة لوزارة السياحة، بينّت الوزارة أن حجم أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة بلغ حوالي 5 مليار ليرة سورية، بمجموع إيرادات بلغ 7.200 مليار للنصف الأول من العام، مقارنة بـ 6.414 مليار خلال عام 2022 كاملاً، كما بلغت أرباح الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة حوالي مليار ليرة سورية، بمجموع إيرادات بلغ 5.910 مليار للنصف الأول من العام، مقارنة بـ 2.990 مليار لنفس الفترة من العام الفائت، أما بالنسبة للشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية فبلغت أرباحها حوالي 30 مليار ليرة سورية.

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