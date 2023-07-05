بعد أيام من أعمال الشغب.. أكثر من نصف أطباء فرنسا يضربون عن العمل

شارك أكثر من 50% من أطباء المستشفيات في فرنسا بالإضراب عن العمل، مطالبين الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع بالنقابات الطبية، للبحث في مطلب الأطباء بزيادة أجورهم.

وصرّح رئيس نقابة “أكسيون براكتيسيان أوبيتال” جان فرانسوا سيبيان، أنّه “لدينا مشاركة في الإضراب تتراوح بين 50% 100%.

ومن جهتها، طبيبة التخدير آن فيرني قالت: “لم نرَ أبداً هذا العدد من الأشخاص وفي هذا العدد من الاختصاصات يشاركون في إضراب”.

وذكر الطبيب النفسي إيمانويل لوب إلى أنّ 30% من الوظائف الشاغرة في المستشفيات في فرنسا يشغلها إلى حدّ كبير عمال موقتون ومتدربون وأطباء أجانب، في ظلّ تدهور في القطاع.

وعن سبب الإضراب، قال طبيب الإنعاش إيف روبوفا إنّ الإضراب يعود إلى “فقدان القوة الشرائية بأكثر من 20% خلال عشرين عاماً في سياق ديموغرافي طبّي منهار”.

وجاء هذا الإضراب بعد خمس ليال متتالية من أعمال الشغب شهدتها المدن في أنحاء فرنسا، والتي سبّبت توقيف 157شخصاً يوم الأحد، وأكثر من 1300 شخصاً يوم السبت.

ونتيجة ذلك، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الاثنين تمديد عملية نشر 45 ألف شرطي ودركي على كامل الأراضي الفرنسية والمستمرة منذ الجمعة، وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون الإبقاء على “وجود كثيف للشرطة لضمان عودة الهدوء”.