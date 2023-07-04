الاستخبارات الروسية تكشف عن ضابط أمريكي خطير في سوريا

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، عن الجنرال الأمريكي الذي يقود أعمال تنظيم “داعـش”الإرهـابي، في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.

ونقل ناريشكين تقريرا خاصا أعدته الاستخبارات الخارجية الروسية قالت فيه، إن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، حيث يقوم بتسليمهم صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من بلدتي الحوية وزافريا القريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية.

وأشار ناريشكين إلى أن المكان أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية. تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي للسيطرة على أعمال “داعـ. ـش” في منطقة دمشق وجنوبي سوريا.

ويشن مسلحو “داعـش”هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في سوريا.

وكالات