خروج مطار عن الخدمة.. مسيّرات أوكرانية في سماء موسكو ؟!

أفاقت العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المسيرات في أجوائها، حتى اضطُر أحد المطارات إلى الخروج عند الخدمة مؤقتاً.

ووجهت روسيا أصابع الاتهام فوراً إلى أوكرانيا، في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت هجوماً بخمس طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة والمنطقة المحيطة بها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة فيما اعترضت الخامسة قبل أن تسقط، غير أن ما وصفته بالهجوم “الإرهـابي” لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأدلت وزارة الخارجية الروسية أيضا بدولها في بيانات حول الهجوم على موسكو، وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة إن أوكرانيا حاولت استهداف بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، مضيفة أن هذا يرقى إلى درجة “عمل إرهابي”.

زاخاروفا طتبت في منشور على تطبيق تيليغرام: “محاولة النظام في كييف مهاجمة منطقة بها بنية تحتية مدنية تشمل مطارا، يستقبل بالتبعية أيضا رحلات خارجية، هو عمل إرهابي آخر”.

وأدى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة إلى تعطيل حركة الطيران مؤقتاً، في مطار فنوكوفو القريب من موسكو اليوم الثلاثاء.

وبينما لم يرد حتى اللحظة ردّ من قبل كييف على هذه الاتهامات، كثفت القوات الروسية من هجماتها على مدينة خيرسون، ومناطق أوكرانية أخرى.