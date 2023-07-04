مصر وتركيا ترفعان التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء

في إطار تنفيذ قرار رئاسي للبلدين، أعلنت مصر و تركيا، الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: “وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وتابعت: “تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء ووافقتا على تبادل سفيرين، تماشيا مع اتفاق بين الرئيسين #رجب_طيب_أردوغان و عبد الفتاح السيسي.

وفي حزيران الماضي، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان على أهمية المضي قدماً بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.