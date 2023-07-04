بابا الفاتيكان يندد بحرق نسخة من القرآن الكريم

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنه "يشعر بالغضب والاشمئزاز من حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد".

وجاءت تصريحات البابا فرنسيس في حوار لصحيفة الاتحاد الإماراتية، نشرته، الاثنين، 3 تموز.

وردا على سؤال للصحيفة يقول: "ما تعليق قداستكم على حادثة إحراق المصحف الشريف التي وقعت مؤخراً في السويد؟ وما شعوركم تجاه مثل هذه التصرفات المشينة؟، قال البابا: "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات".

وأضاف البابا فرنسيس أن "أي كتاب يعتبر مقدساً من أصحابه يجب أن يُحترم احتراماً للمؤمنين به، ولا يجب أبداً استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان".

وكان سويدي متطـ ـرف من أصل عراقي أقدم على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف، الأربعاء الماضي، في أول أيام عيد الأضحى، خارج المسجد الرئيسي في العاصمة السويدية ستوكهولم، مما أثار موجة تنديد واسعة في العالم الإسلامي.