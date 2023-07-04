تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا

كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن 14 حالة انتهاك في يوم واحد من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا.

وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت، خلال اليوم، 14 حالة انتهاك لمذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 (تشرين الأول) 2015 تتعلق بطيران طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي، من قبل ما يسمى "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

كما أوضح غورينوف أنه، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من تنـ ـظيم النـ ـصرة، قصف في إدلب وقصف في اللاذقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري.