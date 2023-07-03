اثنان منها ناتجة عن اسطوانات غاز.. 7 حرائق بحماة أمس

بيَّنَ رئيس فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن لـ "الوطن أون لاين" أن الفوج نفذ أمس 7 مهام 3 منها حرائق أشجار، وحريقان حصيد في كرناز، بالإضافة إلى حريقين متشابهين في منطقتين مختلفتين بمدينة حماة ناجمين عن احتراق أسطوانات غاز بسبب تعرضها لحرارة الشمس لساعات طويلة، أو بسبب تعرضها لحرارة النار.



وأوضح أن الأول نجم عن اشتعال 8 أسطوانات غاز بمنطقة الصابونية بحماة بالقرب من برميل مازوت وطباخ منزلي، والأضرار متوسطة واقتصرت على الماديات من دون إصابات بشرية.



والثاني احتراق 6 أسطوانات غاز بمنطقة 8 آذار بالقرب من بيدون مازوت سعة 50 ليتراً وغازي سفاري والأضرار كانت متوسطة ولايوجد إصابات.



وأهاب العميد الحسن بالمواطنين عدم وضع أسطوانات الغاز الاحتياطية بالقرب من مصدر مشتعل، وتجنب وضعها في البرندات تحت أشعة الشمس، وعدم وضع المواد المشتعلة كالبنزين والمازوت بالقرب منها أو من مصادر الاشتعال كطباخ الغاز.

الوطن