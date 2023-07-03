كييف تطعن باريس.. أوكرانيا تنتقد المدرعات الفرنسية ؟!

وجهت أوكرانيا انتقاداً لاذعاً لأداء المدرعات الفرنسية على جبهات القتال، الأمر الذي اعتبرته فرنسا “طعنة الظهر الأكثر إيلاماً”، لأنها أتت من أحد الحلفاء، بحسب تعبيرها.

وتعاني مدرعات “آ أم أكس-10 آر سي” التي قدّمتها فرنسا إلى أوكرانيا للاستخدام في المعارك ضد القوات الروسية، ضعيفة في التصفيح يجعلها “غير ملائمة” للمعارك على خط الجبهة، وفق ما أكد قائد ميداني أوكراني.

وراقب قائد كتيبة في لواء المشاة البحري السابع والثلاثين في الجيش الأوكراني، قدّم نفسه باسمه الحربي “#سبارتانيتس”، أداء هذه المعدات المصنّفة في خانة المدرعات القتالية الخفيفة، في ميدان المعركة.

وقال لوكالة “فرانس برس”، إن هذه المدرعات “تستخدم لعمليات قصف مساندة بسبب تصفيحها الخفيف. تسليحها جيد، أدوات المراقبة المزودة بها جيدة جداً. لكن التصفيح الخفيف هو ما يجعلها غير ملائمة” في عمليات الهجوم.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الثاني الماضي بتزويد أوكرانيا هذه المدرعات الفرنسية المجهزة بدواليب غير مجنزرة تتيح لها التحرك بسرعة، وبمدفع من عيار 105 ملم.

وبعد أربعة أشهر من ذلك، باتت هذه المدرعات منتشرة على الجبهة. إلا أن تصفيحها الخفيف كشف نقاط ضعفها على خطوط تماس تتسم بكثافة القصف وباستخدام قذائف المدفعية الثقيلة.

وقال سبارتانيتس، وهو ضابط أوكراني، “في بعض الحالات انفجرت قذائف من عيار 152 ملم على مقربة منها، واخترقت شظاياها العربة”، مشيراً إلى أن ذلك أدى مرة على الأقل إلى مقتل طاقم المدرعة.

وأوضح أن “قذيفة انفجرت على مقربة من العربة، اخترقت الشظايا التصفيح، ما أدى لانفجار مخزون القذائف” على متن المدرعة، مضيفاً أن “طاقمها المؤلف من أربعة أشخاص كان في داخلها، وقضى” أفراده.

وتواجه المدرعات الفرنسية كذلك صعوبات في علبة تغيير السرعة، قد يكون سببها استخدامها على طرق ترابية غير معبّدة، وفق الضابط نفسه.

ورأى أن “إرسال هذه المدرعات (إلى الهجوم) لكي تتعرض للتدمير هو غير ذي فائدة، لأن ذلك يشكّل خطراً على الطاقم بالدرجة الأولى”.

ولم يحدد سبارتانيتس عدد مدرعات “آ أم أكس-10 آر سي” الموجودة في حوزة كتيبته، ورفض إطلاع الوكالة الفرنسية على صور لها في ميدان المعركة.

وكان الخبير العسكري الفرنسي ميشال غويا اعتبر قبل أشهر، أن سرعة تحرك هذه المدرعات تجعلها تصلح لأداء دور خلفي على الجبهة أو “الاستغلال بشكل سريع لاختراقات” تحققها القوات الهجومية.

وشدد على أن “آ أم أكس-10 آر سي” ليست مجهزة “لتواجه دبابات الميدان المزودة بمدافع أكبر”، لافتاً إلى ضعف تصفيحها إزاء “كل الأسلحة الميدانية الحديثة المضادة للدبابات”.

ووفق موقع “أوريكس” لرصد خسائر طرفي القتال على صعيد المعدات استناداً إلى صور متاحة من أرض المعركة، تركت القوات الأوكرانية ثلاث مدرعات من هذا الطراز على الأقل في أرض المعركة بعدما باتت غير صالحة للاستخدام.

وأكد سبارتانيتس أن أفراد كتيبته تدربوا لشهر في فرنسا على استخدام هذه المدرعات، لكن ذلك لم يكن كافياً للتمكن منها بشكل كامل.

وتعمل القوات الفرنسية بشكل تدريجي على استبدال هذه المدرعة التي تعود إلى السبعينات من القرن الماضي، بأخرى حديثة من طراز “جاغوار”.

وأكد القائد العسكري الأوكراني أن المدرعات الأمريكية من طراز “أوشكوش” والبريطانية من طراز “هاسكي”، والتي تم تزويد أوكرانيا بها كذلك، ملائمة أكثر وذات فاعلية أكبر من الفرنسية.