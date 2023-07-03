فرنسا تطلب مساعدة "إسرائيل" للتعامل مع الاحتجاجات

كشفت مصادر في الشرطة الإسرائيلية عن تلقيها طلباً من الشرطة الفرنسية لمساعدتها في التعامل مع الاحتـجاجات التي عمت البلاد منذ الثلاثاء الماضي عقب مقـتل الشاب الجزائري نائل "17 عاماً" على يد شرطي فرنسي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن صحيفة "إسـرائيل اليوم"، فإن الطلب تمّت مناقشته خلال جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، شاركت فيها مفوضية الشرطة وتناولت اعتـقالات المتظاهرين في فرنسا.

وقالت الصحيفة إن "الشرطة الإسرائيلية تلقت فاكساً من الشرطة الفرنسية للاستفسار بشأن كيفية إدارة الأزمة التي يتعاملون معها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، أعطى أوامره خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة صباح الأحد، لقسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الفرنسية بشأن التصريحات الإسـرائيلية بهذا الخصوص.

ومنذ مساء 27 حزيران الماضي، ينزل الشبان إلى الشوارع كل ليلة احتجاجاً على مقتل "نائل" في ضاحية نانتير غرب باريس.

وكان مكتب الإدعاء العام الفرنسي أفاد بأن "الشاب نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء الماضي، عندما أوقفته دورية للشرطة".

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقـتل الشاب.