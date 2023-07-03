الكشف عن ملابسات مقتل الطفلة (لامار) 

وردت معلومات إلى شرطة ناحية مشتى الحلو في صافيتا حول وجود جثة لطفلة بمنزل جدها في بلدة الكفرون.

على الفور تم التوجه إلى المكان المذكور وشوهدت جثة لطفلة بغرفة نوم جدها وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن الجثة عائدة للطفلة (لامار . ل) تولد ٢٠٠٩ وبتحري المكان عثر على مقذوف طلق ناري لمسـدس حـربي عيار ٩ مم.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تم الاشتباه بخال الطفلة المدعو (سمير، ب) تولد ١٩٩٢ وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بأنه أقدم على قتل ابنة شقيقته بدون قصد حيث خرج طلـ.ق ناري من مسـدس كان بحوزته عائد لأحد الأشخاص المغتربين وضعه لديه كأمانة لحين عودته.

تم التحرز على أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديم إلى القضاء لينال جزاءه العادل



وزارة الداخلية