وزير الخارجية الأردني في دمشق

يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

ومن المقرر أن يبحث الصفدي مع المقداد ملف العلاقات الثنائية والعلاقات العربية مع سوريا والمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سورية وأردنية رسمية.



وكان الصفدي أكد في لقاء صحفي مساء أمس الأحد أن المقاربة الأردنية الجديدة، التي تحولت إلى مبادرة، تسعى لإعادة سوريا والانفتاح عليها والبحث عن حل للأزمة ودعم المصالحة السورية الداخلية.

وأشار إلى أن رغبة الأردن في الحل تكمن في وقف كل التحديات والمخاطر التي تهدد دول الجوار وعلى رأسها الأردن، ومن بينها أزمة اللجوء والتحديات الأمنية المرتبطة بالتهريب.

من جانبها، قالت مصادر صحفية سورية إن زيارة الصفدي إلى دمشق سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الجهود العربية القائمة في سياق الحل السياسي للأزمة السورية.

في حين نقل موقع "رؤيا" الأردني عن مصادر، بأن الزيارة ستركز على الحل السياسي للأزمة السورية بناء على ما اتفق عليه في اجتماعي الرياض وعمان في نيسان وأيار.

وتُعتبر هذه الزيارة هي الثانية للصفدي إلى دمشق منذ شباط الماضي، وبعد شهرين على اجتماع عمّان الذي مهّد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمّة جدّة.

وكانت العلاقات السورية - الأردنية عادت بالتدريج منذ عام 2021، وشهدت الفترة إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، إضافة إلى زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين.