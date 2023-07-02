5 أطعمة يتجنّبها أطباء القلب في وجبة الفطور الصباحية

القلب هو محور جسم الإنسان، من هنا يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على صحته وصحة الأوعية والشرايين.. ولهذه الغاية، يجب اتباع أنظمة غذائية صحية (تعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون، مع التقليل من اللحوم الحمراء خصوصاً والدهون غير الصحية والسكريات)؛ فضلاً على مزاولة التمارين الرياضية بانتظام، بهدف الحفاظ على وزن صحي.

اكتشفي في الآتي 5 أطعمة يتجنبها أطباء القلب في وجبة الصباح:

- اللحم المقدد

يقول الدكتور فريمان: "الشيء الأول الذي يجب أن أتجنبه هو اللحم المقدد، إنه محمل بالملح ومجموعة متنوعة من الإضافات الأخرى، وهو يرفع خطر الإصابة ليس فقط بأمراض القلب، إنما بالسرطان أيضاً".. إذا كنتِ تحبين اللحوم المقددة؛ فالأمر لا يتعلق بحظرها تماماً؛ بل اقتصار تناولها على المناسبات الخاصة.

- البيض

لا تتناولي البيض يومياً (المصدر: Pexels)

ينصح أطباء القلب الأمريكيون بعدم تناول البيض كل صباح على الإفطار.. ورغم اختلاف العديد من الأطباء حول هذا الموضوع، إلا أن الدكتور فريمان يستذكر نتائج الدراسات التي تربط تناول الكثير من البيض بظهور مرض السكري.. ويؤكد أن "البيض مغذٍ للغاية، وهو مصدر رائع للبروتين، لكن لا يجب تناوله كل يوم".. ربما يهمك الاطلاع بالتفصيل على فوائد البيض.

- الكيك الجاهز (مافن أو كاب كيك)

الكيك الجاهز غني بالدهون والسكر والكربوهيدرات المكررة.. يمكن أن تحتوي القطعة الواحدة الكبيرة على 600 سعرة حرارية، كما يشير الدكتور فريمان.

- المعجنات

المعجنات على أنواعها (فطائر الجبن والسبانخ واللحم، الكرواسان، الكيش..) غنية جداً بالأحماض الدهنية المشبّعة، التي تشكل خطراً بالغاً على صحة القلب والأوعية الدموية.

- الكريب والبان كيك

يمكنك بالطبع تناول الكريب والبان كيك والجوفر والوافيل.. من حين إلى آخر، لكن لا ينبغي أن يصبح ذلك عادة يومية؛ حتى ولو اخترتِ تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة، لكنها ستظل أقل في الألياف من قطعة فاكهة.. ولعل المشكلة الأساسية في هذه الأنواع، تأتي بشكل أساسي مما يزيّن سطحها أو يدخل في صنعها من مربّات وشوكولاتة وسكر وغير ذلك؛ مما يجعل من هذه الوجبة الخفيفة حلوة للغاية.

وأخيراً، لا تنسَي أن صحة القلب ترتبط ارتباطاً مباشراً بمحتوى طبقك؛ فحاولي اختيار العناصر الغذائية الصحية؛ لتجنّب ارتفاع الكوليسترول وانسداد الشرايين والتعرّض بالتالي لنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وبما أننا نتحدث عن صحة القلب؛ فقد يهمك الاطلاع على حمية البحر المتوسط الغذائية التي تحمي القلب.

المصدر: topsante.com