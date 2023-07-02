4 عصائر طبيعية لتنظيف الجسم بعد وجبات العيد الدسمة وفق طبيبة

بعد أن استمتعت بالتجمعات العائلية والموائد العامرة بالعناصر الدسمة والسكر في فترة عيد الأضحى، يحتاج الجسم إلى استعادة التوازن الغذائي والتخلص من السموم والدهون الزائدة التي قد تكون تراكمت خلال تلك الفترة، وهنا تأتي أهمية تناول العصائر الطبيعية التي تعمل على تنظيف الجسم وتعزيز الهضم وتحسين الصحة العامة.

والعصائر الطبيعية ليست فقط لتنظيف الجسم، بل هي توفير العديد من المغذيات الضرورية التي يحتاجها الجسم أيضاً ولتعزيز الهضم، ولكن تأكدي من اختيار المكونات الطازجة والعضوية، وتناولي العصائر بانتظام كجزء من نمط حياتك الصحي، واستشيري الطبيب إذا كنت تعانين من أي حالة صحية كامنة، قبل تناولها.

وللتعرف على أفضل العصائر الطبيعية للجسم يمكنكِ تناولها لتنظيف الجسم بعد وجبات العيد، واكتشاف مكوناتها الغذائية الغنية بالمغذيات، وفوائدها الصحية، وكيفية استخدامها للحصول على أقصى استفادة ممكنة.

فسواء كنتِ تبحثين عن طرق لترطيب الجسم، أو تعزيز عملية الهضم، أو التخلص من السموم، ستجدين في هذه العصائر الطبيعية المنعشة التالية الحل المثالي:



عصير الليمون والماء الفاتر

يعدُّ عصير الليمون والماء الفاتر خياراً رائعًا لتطهير الجسم وتنشيط الجهاز الهضمي، إذ يحتوي الليمون على فيتامين سي C ومضادات الأكسدة التي تعزز عملية التخلص من السموم وتحسين الهضم.

ويُمكنكِ تحضير هذا العصير بعصر ليمونة واحدة ومزجها في كوب من الماء الفاتر وشربه صباحاً قبل تناول أي شيء.

عصير الخيار والكرفس

عصير الخيار والكرفس مثالي لترطيب الجسم وتنظيفه، فالخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز عملية الهضم وتعمل كمضادات للالتهابات، كما يحتوي الكرفس على الألياف والماء والمركّبات التي تعمل على تحسين الهضم وتنظيف الكلى.

ويُمكنكِ تحضير عصير الخيار والكرفس بمزج خيارة واحدة و2 من أعواد الكرفس معاً في الخلاط للحصول على عصير. إشربي هذا العصير المنعش يوميًا.

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عصير الجزر والزنجبيل

عصير الجزر والزنجبيل فعال في تنقية الجسم وتعزيز الهضم (المصدر: Freepik)

يعد عصير الجزر والزنجبيل فعالاً في تنقية الجسم وتعزيز عملية الهضم، فالجزر يحتوي على فيتاميني A وC إضافة إلى الألياف التي تعمل على تنظيف الجسم من السموم، في حين يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادَة للالتهابات، وأخرى تعمل على تحسين عملية الهضم.

ويُمكن تحضير عصير الجزر والزنجبيل بعصر جزرتين وقطعة صغيرة من جذر الزنجبيل في الخلاط، ثم شرب هذا العصير المغذي.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تنظيف الجسم وتعزيز الصحة العامة، ويعتبر الرمان مصدراً غنياً بفيتامين سي C والبوتاسيوم والألياف، لذلك يمكنكِ شرب عصير الرمان الطازج أو استخدام مضغوط الرمان العضوي.

وفي النهاية يجب ألا تنسي أن العصائر ليست بديلاً كاملاً لنظام غذائي متوازن وصحي، إذ من الأفضل أن تكون جزءًا من نظام غذائي شامل يشمل تناول الفواكه والخضروات الطازجة، والبروتينات الصحية والحبوب الكاملة، كما يجب أيضًا ممارسة النشاط البدني بانتظام، فقد تكون هذه هي البداية المثالية لتعزيز صحتك والاستمتاع بحياة نشيطة ورشيقة.

