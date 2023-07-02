جوجل تحذر مستخدمي أندرويد من 5 تطبيقات شهيرة

حثّت جوجل الملايين من أصحاب هواتف أندرويد، على الإسراع لإزالة بعض التطبيقات الشهيرة من أجهزتهم، وذلك أثر اكتشاف تهديد جديد، يحاول مجرمي الإنترنت من خلاله إصابة الهواتف الذكية بخلل شرير يمكنه سرقة بيانات الاعتماد المصرفية الخاصة بهم.

سرقة بيانات الاعتماد المصرفية

ووفقاً لموقع "أكسبريس/ express" البريطانية، فإن التهديد الجديد الذي اكتشفه فريق "ThreatFabric" للأمن السيبراني، يختبئ داخل 5 تطبيقات شائعة على متجر"جوجل بلاي/ Google Play"، وهو قادر على إصابتها بفيروس حصان طروادة Anatsa المصرفي المرعب، ما يمنح المتسللين وراء الهجوم سرقة بيانات الاعتماد المصرفية وحق الوصول الكامل إلى الحسابات.

وفي حين أن هذا الخطأ ليس جديداً في الواقع لأنه يستهدف أجهزة أندرويد منذ عام 2020، ومع ذلك، فقد أصبح البرنامج الضار حالياً أكثر انتشاراً ويهدد مستخدمي هواتف أندرويد في مناطق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

حذف التطبيقات

وقد حذفت جميع التطبيقات التي يستخدمها المتسللون وحظرها بواسطة شركة جوجل ولكن ليس قبل أن يقوم آلاف من مستخدمي هواتف أندرويد بتثبيتها بالفعل.

وفي الواقع، تم تنزيل تطبيق واحد يسمى PDF Viewer - Reader & Editor، أكثر من 10000 مرة قبل حذفه، ويوضح عدد عمليات التنزيل التي حصدها التطبيق عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بالهجوم الخطير.

الوصول للبيانات الحساسة

وفي حالة نجاح الهجوم، يمكن للمتسللين الوصول إلى بيانات مستخدمي أندرويد الحساسة مثل بيانات الاعتماد المالية وتفاصيل بطاقة الائتمان والرصيد ومعلومات الدفع، كما يمكنهم من سرقة بيانات الاعتماد المصرفية ومنحهم حق الوصول الكامل إلى هذه الحسابات حتى يتمكنوا من إجراء تحويلات نقدية دون إذن المالك.

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التطبيقات المحظورة

وتشتمل قائمة التطبيقات المحظورة بواسطة "جوجل"، تطبيقات "أندرويد" التالية:

- PDF Viewer - Reader & Editor.

- PDF Reader - Edit & View PDF.

- PDF Reader & Editor.

- All Document Reader & Editor.

- All Document Reader and Viewer.

وفي وقت سابق، حظرت جوجل تطبيق "آي ريكوردر- سكرين ريكوردير/ iRecorder – Screen Recorder" من متجر جوجل بلاي الخاص بها، موصية مستخدمي هواتف الأندرويد بحذفه فوراً، حيث اكتشف بعض الخبراء أن التطبيق كان قادراً على تسجيل المحادثات وسرقة الرسائل وحتى تتبع المكان الذي كان المستخدمون يتجهون إليه خلال اليوم دون إذنهم، وفقاً لتقرير لموقع "إكسبريس".