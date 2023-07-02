02-07-2023
القوات الروسية تدمر مركز تحكم بالمسيرات الأوكرانية
دمرت القوات الروسية محطة اتصالات ومركزاً للتحكم بالمسيرات لقوات النظام الأوكراني، قرب مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم مجموعة الجنوب التابعة للقوات المسلحة الروسية فاديم أستافيف قوله: “إن مدفعية المجموعة دمرت على اتجاه سوليدار/أرتيوموفسك محطة اتصالات ستارلينك، ومركزاً للتحكم في المسيرات الأوكرانية من طراز ليليكا 100، وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة”.
وأشار أستافيف إلى أن القوات الروسية صدت هجوماً شنته مجموعة أوكرانية في منطقة بيركوفكا بجمهورية دونيتسك، ودمرت معداتها وقضت على أفرادها.
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