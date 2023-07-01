الداخلية بصدد إصدار جواز سفر سوري الكتروني خلال شهر

قال مصدر خاص في إدارة الهجرة والجوازات إنّ وزارة الداخلية السوري تعمل على إنجاز دراسة جديدة لإصدار جواز سفر الكتروني خلال مدة أقصاها شهر.

وبحسب الموقع توقفت خلال الشهر الماضي، خدمة الحصول على موعد لاستخراج جواز السفر بشكل فوري (خلال يوم واحد) أو مستعجل (خلال أسبوع)، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

واكد الموقع انه رغم عودة عمل المنصة، لم يعد الحجز وفق الدورين المستعجل والفوري متاحاً للجميع، دون أي توضيح من إدارة الهجرة والجوازات، حول سبب عدم قدرة المواطنين على الدخول إلى المنصة.

ونقل الموقع عن مصادر ان سبب ايقاف العمل لإصدار جوازات السفر الداخلية يعود إلى نقص الورق اللازم للطباعة. في حين تستمر "الداخلية" بإصدار جوازات السفر الخارجية.

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