كيلو الليمون بـ10 آلاف والبندورة تتجاوز الـ 4000 ل.س.. تضاعف أسعار الخضار خلال العيد!

ارتفعت أسعار الخضار خلال أيام عيد الأضحى وعلى رأسها البندورة التي وصل سعرها خلال فترة العيد إلى 4500 ل.س للكيلو.

الفارق بسعر البندورة يقدر بـ 2000 ليرة، بحسب ما يشرح “أبو فارس” وهو رجل خمسيني في منطقة صحنايا بريف دمشق، فيقول لـ”أثر” إنه اشترى كيلو البندورة بـ 4500 ل.س في ثاني أيام العيد، على الرغم من أنه سبق واشتراه قبل العيد بـ 2500 ل.س.

وفي منطقة أخرى بريف دمشق (المليحة)، يبين “علاء” أنه اشترى كيلو البندورة بـ 4000 ليرة علماً أنه قبل 4 أيام فقط كان بـ 2500 ل.س.

وفي رصد لأسعار الخضروات الأخرى، تراوح سعر كيلو البطاطا بين 3000 – 3500 ل.س، الخيار 3600 ل.س، الليمون 10 آلاف والفليفلة الحلوة بـ 9500 ل.س.

بدوره، بين رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض لـ”أثر” أن سبب ارتفاع الأسعار في أيام العيد يعود لقلة كميات الخضار، وأنها تباع في سوق الجملة بأسعارها العادية.

وهنا أكد أن كيلو البنـدورة يباع بـ 2500 ل.س في سوق الجملة أما في سوق المفرق يباع بـ 4500 ل.س.

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