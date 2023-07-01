عمل جراحي.. الأول بطريقته على مستوى مستشفى دمشق

بجهود كوادرنا الطبية الوطنية وفي الهيئة العامة لمستشفى دمشق “المجتهد” تم إجراء عمل جراحي يعد الأول بطريقة إجرائه على مستوى المستشفى، وذلك من خلال إصلاح تشوه ولادي لـ فتاة ١٣ سنة حيث عزّزَّ لديها الأنوثة والجمال.

مدير عام الهيئة الدكتور أحمد عباس بين أنه راجعت المريضة غ.ق عمر ١٣ سنة شعبة جراحة الصدر بقصة تشوه ولادي في جدار الصدر (صدر قمعي Pectus excavatum)، وبشكاية آلام بالصدر مع ضيق بالتنفس مترافقة مع حالة نفسية سيئة المزاج بسبب شكل الصدر غير اللائق بأنوثتها كـفتاة بدأت مرحلة البلوغ.

وأوضح أنه بعد إجراء جميع الفحوصات والاستقصاءات الطبية تقرر العمل الجراحي بإصلاح التشوه بطريقة Ravitch المعدلة مع تثبيت عظم القص بصفيحة من التيتانيوم، بأيدي وخبرات .

وبين الدكتور عباس أن المريضة تخرجت بعد تماثلها للشفاء تدريجياً بحالة عامة جيدة جسمية، شكلية، نفسية، مع ثقة عالية بأنوثتها.

من جابه الدكتور أبو عبسة بين أن الصدر المقعر يعتبر أحياناً مشكلة تجميلية فقط، أما إذا كان التقعر شديداً، من الممكن أن يؤثر على وظائف القلب والتنفس ويسبب آلاماً في الصدر والظهر، موضحاً أن الأشخاص الذين لديهم هذا التشوه الخَلقي خاصة الإناث قد يعانون من آثار نفسية واجتماعية سلبية، ويتجنبون الأنشطة التي يظهر فيها صدرهم.

وأوضح أن طريقة Ravitch (رافيتيش) هي عملية استئصال الغضاريف الضلعية من الغضروف الثالث حتى الحافة الضلعية مع المحافظة على سمحاق الغضروف ثم استئصال أسفين من عظم القص ورفع القص ثم التثبيت بصفيحة تيتانيوم



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